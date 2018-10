Kundgebung vor Rathaus

Rund 300 Menschen haben am Dienstag gegen eine AfD-Tagung demonstriert.

Brühl. In Brühl haben am Dienstag rund 300 Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. Deren Landesgruppe NRW hatte zu einer Tagung mit 120 Teilnehmern geladen.

Zahlreiche Bürger aus Brühl und der Region haben sich am Dienstagabend zu einer Kundgebung der Initiative „Für Offenheit, Toleranz und Vielfalt“ vor dem Brühler Rathaus getroffen. Dem Bündnis gehören Parteien, die Kirchengemeinden, Pfadfinder und weitere Vereine und Einrichtungen aus der Stadt an. Die Polizei sprach von 300 Teilnehmern, Veranstalter Bernd Schumacher von 450.

Anlass war die zeitgleiche Veranstaltung der Landesgruppe NRW der AfD-Bundestagsfraktion in der Schlossgalerie, nur etwa 250 Meter entfernt, quasi um die Ecke. Unter dem Motto „Bürgerdialog“ sprachen dort die AfD-Bundestagsabgeordneten Uwe Kamann über Künstliche Intelligenz, Rüdiger Lucassen über nationale Sicherheitsvorsorge und Martin Renner zum Thema „Aus dem Linksstaat einen Rechtsstaat machen“. An dieser Veranstaltung nahmen etwa 120 Bürger teil. Darunter etwa 20 junge AfD-Gegner, die die Redner mit Zwischenfragen und Zwischenrufen unterbrachen.

Vor dem Saal versammelten sich weitere etwa 80 junge Leute von Brühler Jugendorganisationen und begehrten Einlass. Da der Saal jedoch nahezu voll war, ließen die Ordnungskräfte sie nicht ein. Die Polizei riegelte den Eingangsbereich ab und schickte die jungen Leute auf die Schlossstraße. Sie zeigten Spruchbänder mit dem Text „Kein Raum für rechte Scharfmacher“ und riefen „Ganz Brühl hasst die AfD“ und „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda“.

Diese Konfrontation wollten die Organisatoren der Kundgebung auf dem Rathausplatz nicht haben. Michael Weitz: „Wir haben Wert auf die räumliche Trennung gelegt. Wir wollten die AfD-Veranstaltung weder stören noch verhindern, sondern ein Zeichen für Toleranz setzen.“ Und das sei auch friedlich, entspannt und fröhlich gelungen. Auf dem Rathausplatz sprach auch Rhein-Erft-Landrat Michael Kreuzberg: „Alle Demokraten sind aufgefordert, sich gegen Hetze zu stemmen.“ Musik lieferte die Brühler Allstar-Band „Joode Fründe“. Sie startete mit dem Höhner-Song „Komm eren.“

In der Schlossgalerie begrüßte AfD-Mann Sebastian Schulze derweil die Zuhörer. Die AfD sei die erfolgreichste Parteigründung in der BRD seit 1949. Und in Anspielung auf den Slogan „Wir sind bunt“ sagte er, auch die AfD sei für eine bunte Gesellschaft. Es sei ihr ja bereits gelungen, den Bundestag bunter zu machen.

Die Polizei war bei beiden Veranstaltungen mit vielen Kräften vor Ort. Zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es bis zum Abend nicht. Einsatzleiter Karl Teichmann sagte dem GA am späten Abend: „Es ist alles friedlich, wir haben die Lage im Griff.“