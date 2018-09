Sieben Festnahmen in Brühl

In Brühl wurden bei einer Auseinandersetzung zwei Menschen schwer verletzt.

Brühl. Bei einem Streit zwischen zwei verfeindeten Gruppen an einer Tankstelle in Brühl ist in der Nacht auf Dienstag ein 28-jähriger Mann durch einen Messerangriff lebensbedrohlich verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2018

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der Pingsdorfer Straße in Brühl auf Höhe einer Tankstelle ein Streit zwischen zwei verfeindeten Gruppen eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam offenbar auch ein Messer zum Einsatz.

Dabei wurden zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der 28-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach einer Notoperation beschreiben die behandelnden Ärzte seinen Gesundheitszustand allerdings als stabil.

Die Beamten der Kriminalpolizei befragten vor Ort mehrere Zeugen, werteten ein Handyvideo aus und sicherten Spuren. Außerdem fahndeten die Polizisten in der Umgebung nach weiteren eventuell beteiligten Personen.

Insgesamt nahmen die Polizisten sieben Tatverdächtige unterschiedlicher Nationalitäten vorläufig fest, darunter die beiden Verletzten. Die Polizei Köln hat zur Aufklärung der Tatumstände eine Mordkommission eingesetzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestehen keine Hinweise, die auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund hindeuten.