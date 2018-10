25.10.2018 Leverkusen. Ein Autofahrer hat in Leverkusen im Alkoholrausch eine 69 Jahre alte Frau überfahren und tödlich verletzt. Der Mann flüchtete zunächst, stellte sich aber später der Polizei.

Der 26 Jahre alte Fahrer sei in der Nacht zu Donnerstag von der Straße abgekommen und in die Glasfront eines Ärztezentrums gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei erfasste er die obdachlose Frau, die vor dem Gebäude schlief. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch in der Nacht verstarb.

Der 26-Jährige flüchtete laut Polizeiangaben vom Donnerstag zunächst vom Unfallort. Die Frau wurde von einer Polizeistreife entdeckt, der Täter stellte sich später am Telefon. (dpa)