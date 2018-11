Schwerverletzter beim Karneval

Köln. Beim Karnevalsauftakt in Köln ist am Sonntag ein 25-Jähriger aus einem Dachgeschoss auf der Zülpicher Straße gestürzt. Er verletzte sich schwer. Auch am Heumarkt stürzte ein 22-Jähriger von einem Lagercontainer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.11.2018

Beim Karnevalsauftakt am Sonntag ist in Köln ein 25-Jähriger aus einem Dachgeschoss auf der Zülpicher Straße gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fiel der junge Mann aus dem dritten Obergeschoss auf ein Vordach im Hinterhof. Er verletzte sich schwer und musste mit Maximalversorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ein weiterer Einsatz erfolgte auf dem Kölner Heumarkt gegen 13.30 Uhr. Dort stürzte ein 22-Jähriger aus zwei Metern Höhe von einem Lagercontainer. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich der jungen Mann dabei vermutlich eine Verletzung der Wirbelsäule zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein mobiles Ärzteteam ins Krankenhaus transportiert und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Laut Bericht rückte der Rettungsdienst zwischen 7 und 16 Uhr insgesamt 297 Mal aus. Im Vorjahr gab es im vergleichbaren Zeitraum 387 Alarmierungen.