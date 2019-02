Wagen prallt gegen Pannenauto

BONN/WESSELING. Am frühen Dienstagabend haben sich in kurzem zeitlichen Abstand zwei Unfälle auf der Autobahn 555 ereignet. Eine 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2019

Auf der Autobahn 555 haben sich am Dienstagabend in kurzem zeitlichen Abstand zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr zunächst ein Auto gegen 17.30 Uhr am Kreuz Bonn-Nord in die Mittelleitplanke. Grund dafür war ein medizinischer Notfall. Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert, hatte sich bei dem Unfall jedoch nicht verletzt.

Gegen 18.57 Uhr ereignete sich schließlich ein Auffahrunfall bei Wesseling. Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte, fuhr eine 24-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf den Pkw eines 52-Jährigen auf, der nach einer Panne auf dem Beschleunigungsstreifen stehengeblieben war. Die junge Frau wurde bei der Kollision schwer verletzt. An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden, auf der Fahrbahn verteilten sich Öl und Benzin.

Es war bereits der dritte Unfall auf der A555 in dieser Woche. Erst am Montag verunglückte ein Autofahrer fast im selben Streckenabschnitt tödlich.