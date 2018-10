Tatverdächtiger festgenommen

Pulheim. Eine 24-jährige Frau ist in Pulheim in ihrer Wohnung getötet worden. Die Polizei nahm einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest und stellte eine Schusswaffe sicher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Eine 24-Jährige ist am Mittwochvormittag in ihrer Wohnung in Pulheim bei Köln getötet worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten Anwohner der Albanstraße in Pulheim-Geyen (Rhein-Erft-Kreis) gegen 10.30 Uhr mehrere Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus vernommen.

Polizeikräfte fanden in dem Wohnhaus eine 24-jährige Frau vor, die lebensgefährlich verletzt war. Trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte vor Ort starb die junge Frau an ihren Verletzungen.

In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest und stellten zudem eine Schusswaffe sicher. Ermittler der Spurensicherung wurden hinzugezogen, Notfallseelsorger der Feuerwehr betreuten Angehörige vor Ort. Die Kriminalpolizei Köln hat zudem eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu Tatablauf und Hintergründen dauern an. Die Polizei schließt eine Beziehungstat nicht aus.