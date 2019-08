Junger Mann auf A4 schwer verletzt

12.08.2019 Köln. Ein 22-Jähriger ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der A4 am Autobahnkreuz Köln-Süd schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr bei einem Stauende auf einen Transporter auf, der Gefahrgut geladen hatte.

Bei einer Kollision mit einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 4 sind am Montag ätzende Flüssigkeiten ausgelaufen und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 22-Jährige mit seinem Wagen am Autobahnkreuz Köln-Süd in einer Abfahrt Richtung Innenstadt bei einem Stauende auf den Transporter auf, wie die Polizei berichtete.

„Bei der ätzenden Flüssigkeit, die aus geladenen Fässern auslief, soll es sich um Baustoffe handeln“, hieß es. Durch die Flüssigkeit sei niemand zu Schaden gekommen. Der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. (dpa)