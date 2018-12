"E-Feld Cologne" in Köln

KÖLN. Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen einen 21-Jährigen mit einem Messer vor einer Kölner Diskothek schwer verletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.12.2018

Die Kölner Polizei sucht nach Zeugen eines Messerangriffs am Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Köln-Bickendorf. Wie die Beamten mitteilen, rammte ein bislang Unbekannter gegen 4.30 Uhr einem 21-Jährigen im Eingangsbereich des "E-Feld Cologne" ein Messer in den Oberschenkel. Als die 18-jährige Freundin des Verletzten ihren Freund plötzlich blutend am Boden liegen sah, bemerkte sie eine Frau und einen Mann, die gerade wegrannten.

Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 1,75 Meter groß und dünn. Das Alter schätzte sie auf 18 bis 19 Jahre. Außerdem habe er schwarze Haare und sei Brillenträger. Die Frau konnte sie nicht näher beschreiben. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.