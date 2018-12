Mordkommission in Köln ermittelt

Köln. Am frühen Samstagmorgen sind auf der Stadtautobahn in Köln-Kalk mehrere Schüsse aus einem fahrenden Fahrzeug heraus auf die Insassen eines VW Golfs abgegeben worden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Thomas Faßbender, 08.12.2018

Gegen 1.40 Uhr waren auf der Stadtautobahn in Köln-Kalk mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto auf ein anderes Auto abgegeben worden. Der 21 Jahre alte Fahrer eines VW Golfs wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sein 16 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der beiden jungen Männer soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, aus dem geschossen wurde, um eine weiße Mercedes A-Klasse handeln.

Die jungen Männer hatten unmittelbar nach der Tat zunächst private Hilfe organisiert, sich zu einer Shisha-Lounge in Köln-Buchforst bringen lassen und dort erst die Rettungskräfte alarmiert. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht unter anderem der Frage nach, warum der Golf der Opfer erst nach Eintreffen der Polizei zum Einsatzort gebracht wurde.

Die Feuerwehr hatte um kurz vor zwei Uhr die Leitstelle der Polizei über den Vorfall informiert. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zunächst drei verdächtige Personen in einem Porsche Panamera nahe der Shisha Lounge festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine scharfe Schusswaffe sicher. Diese scheidet aber als Tatwaffe aus. Die Männer stehen nicht im Verdacht, die Schüsse auf den VW Golf abgegeben zu haben.

Die Hintergründe sind noch unklar. Der 21-Jährige liegt nach einer Notoperation auf der Intensivstation. Die Mordkommission sucht Zeugen, die Angaben zur Tat, den Beteiligten sowie den Umständen nach der Tat machen können.

Wer kann Angaben zu der flüchtigen weißen Mercedes A-Klasse machen?

Wer hat den beschossenen VW Golf vor oder nach den Schüssen gesehen?

Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Tat machen?

Hinweise bitte an die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de