Vorfall am Deutzer Bahnhof

Köln-Deutz. Um seinen Hunger zu stillen, ist ein 21-jähriger Mann am Mittwoch über die Ladentheke eines Schnellrestaurants im Deutzer Bahnhof in Köln gesprungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2017

Die Bundespolizei hat am Mittwoch zur Mittagsstunde einen Burger-Dieb am Deutzer Bahnhof vorläufig festgenommen. Der 21-jährige in Köln lebende Franzose habe nach einem Sprung über die Ladentheke vier Hamburger aus einem Schnellrestaurant stehlen wollen.

Angestellte hielten den Mann allerdings fest und alarmierten die Polizei. Auf Nachfrage, weshalb er die Burger genommen habe, gab der Franzose an, dass er Hunger gehabt habe und sonst nichts bekommen hätte. Die Beamten wiesen den in Köln lebenden Franzosen darauf hin, dass man an mehreren Stellen in der Stadt gratis Essen bekomme, wenn man Hunger habe und sich nichts kaufen könne.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Diebstahls geringwertiger Sachen“ eingeleitet. (mit Matrial von dpa)