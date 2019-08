Umrüstung auf Mercedes

Düsseldorf. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird künftig den Mercedes Vito als Standard-Streifenwagen einsetzen. Der bislang eingesetzte BMWgilt als zu klein und zu eng.

Von Thomas Reisener, 08.08.2019

Neben dem Ford S-Max wird die NRW-Polizei künftig auch den Mercedes Vito als Standard-Streifenwagen einsetzen. Das bestätigte das NRW-Innenministerium auf Anfrage unserer Redaktion. Die beiden Fahrzeugmodelle sollen den derzeitigen Standard-Streifenwagen, einen 3-er BMW, Zug um Zug ersetzen. Den Informationen zufolge soll der Vito ersten Stationen ab Herbst zur Verfügung stehen.

Der bislang eingesetzte BMW ist bei den Polizisten in Ungnade gefallen. Er gilt als zu klein und zu eng. Die umfangreiche Standardausrüstung eines Streifenwagens (unter anderem Leuchten, Pylone, Schutzwesten) fand in den Fahrzeugen kaum Platz. Zudem klagten viele Beamte, dass sie mit ihren Pistolenholstern kaum in die Sitze passten.

Dass der S-Max einen Teil der Flotte ersetzen soll, ist seit März bekannt. Unklar war bislang, ob und welches zusätzliche Modell den 47 Kreispolizeibehörden in NRW zur Auswahl gestellt werden würde. Mit der Entscheidung für den Vito als zusätzlichem Modell ist der Flottenumbau der NRW-Polizei nun abgeschlossen.

Mit der Langversion des Vito hat die NRW-Polizei bereits rund 200 VW-Bullis ersetzt. Als Standard-Streifenwagen soll nun aber eine wendigere Variante mit kürzerem Radstand zum Einsatz kommen: Ein 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS, der in der Spitze 204 Stundenkilometer schafft und fünf Sitzplätze bereithält. Insgesamt geht es um den Ersatz von landesweit 2000 Streifenwagen, wobei noch unklar ist, welcher Anteil davon auf den S-Max und welcher auf den Vito entfällt. „Das entscheiden die Kreispolizeibehörden jeweils selbst“, heißt es im nordrhein-westfälischen Innenministerium.

Ressortchef Herbert Reul (CDU) sagte unserer Redaktion: „Wir haben jetzt einen guten Mix aus Streifenwagen, mit denen unsere Polizistinnen und Polizisten für ihren herausfordernden Dienst bestens gerüstet sind. Wir verlangen und erwarten viel von unserer Polizei. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie auch bestens ausgestattet ist.“