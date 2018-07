Hinweise gesucht

In Köln sucht die Polizei einen 20-Jährigen mit Down Syndrom.

Köln. Ein 20-jähriger Kölner mit Down Syndrom wird seit Dienstagvormittag vermisst. Möglicherweise ist der junge Mann in einer Straßenbahn unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Der 20-jährige Dennis S. aus Köln-Sülz wird seit Dienstagvormittag vermisst. Der junge Mann hat das Down Syndrom, spricht nur einsilbig und hat einen stark eingeschränkten Orientierungssinn, wie die Kölner Polizei am frühen Nachmittag mitteilte.

Der Kölner sei etwa 1,50 Meter groß und habe kurze dunkle Haare. Zuletzt habe er eine dunkelblaue Hose und einen roten Pullover getragen. Gegen 10.15 verließ er demnach seine Wohnung am Elisabeth-von-Mumm-Platz in unbekannter Richtung und ist möglicherweise in der Linie 13 der Kölner Verkehrsbetriebe unterwegs.

Wer den Vermissten sieht, solle unmittelbar den Notruf 110 wählen. Hinweise nimmt die Polizei zudem unter 0221-2290 entgegen.