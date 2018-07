Fotofahndung der Polizei

Köln. Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der in Köln eine 20-Jährige vergewaltigt und ausgeraubt haben soll. Jetzt wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.07.2018

Eine 20-Jährige ist in der Nacht zum 22. Juni in Köln von einem bislang Unbekannten vergewaltigt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die junge Kölnerin im Stadtteil Deutz gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie an der Haltestelle "Deutzer Freiheit" von zwei Männern angesprochen wurde. Nach einer kurzen Unterhaltung entfernte sich einer der Männer.

Der zweite Mann, bei ihm handelt es sich um den gesuchten Tatverdächtigen, näherte sich der 20-Jährigen an und versuchte sie intim zu berühren. Nach Angaben der Polizei wies die Frau diese Annäherungsversuche eindeutig zurück. Auf dem weiteren Heimweg begleitete der Mann die 20-Jährige. "An einem Geldautomaten am Gotenring habe ich noch Geld abgehoben", erklärte das Opfer später gegenüber einer Polizistin.

Auf der Deutzer Freiheit soll der Tatverdächtige die 20-Jährige dann unvermittelt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gezogen und die Treppe hinunter gedrängt haben. "Dort nahm er unterschiedliche sexuelle Handlungen an seinem Opfer vor", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Anschließend drückte der Täter die junge Frau an die Wand, griff nach ihrer Geldbörse, steckte diese ein und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei veröffentlichte am Freitag Fotos des Gesuchten und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter 0221/2290 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.