Versteckt als Vanille-Extrakt

Köln. Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In Flaschen, die angeblich Vanille-Extrakt beinhalten sollten, befanden sich Amphetamin.

Von Stephan Werschkull, 21.08.2018

20 Liter flüssiges Amphetamin sind vom Zoll am Flughafen Köln/Bonn gefunden worden. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, habe man vor einigen Wochen ein Paket mit 20 Flaschen Vanille-Extrakt untersucht. Das Paket befand sich auf dem Weg von Mexiko in die Niederlande. Mit einem Drogenwischtest stellte sich heraus, dass in den Flaschen flüssiges Amphetamin war.