Verdacht auf Ecstasy-Einnahme

Köln. Nach einer langen Party-Nacht im Kölner Technoclub "Bootshaus" ist eine 19-Jährige kollabiert und dann im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt.

Von Dierk Himstedt, 04.05.2018

Möglicherweise hat die Einnahme der Partydroge Ecstasy eine 19-Jährige in Köln das Leben gekostet. Das bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag. Demnach war die 19-Jährige an einem Samstagmorgen Ende April nach einer langen Party-Nacht vor dem Kölner Technoclub "Bootshaus" zusammengebrochen.

Sie wurde daraufhin von einem herbeigerufenen Notarzt versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Doch ihr Zustand verschlechterte sich in der Folge dramatisch. Am Ende konnten die Ärzte nur noch ihren Hirntod feststellen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft starb sie am vergangenen Mittwoch im Krankenhaus.

Nach Aussagen der Ermittler sind bei der jungen Frau deutliche Spuren von Ecstasy im Urin festgestellt worden. Andere Drogen wie Alkohol oder Nikotin seien bei den Untersuchungen nicht nachgewiesen worden. Ob sie die Droge selbst einnahm oder unwissentlich in einem Getränk zu sich nahm, ist bisher noch unklar. Zum Hintergrund: Ecstasy in flüssiger Form ("Liquid Ecstasy") ist auch als K.o.-Droge bekannt.

Die Kölner Polizei hat nun laut dem leitenden Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer weitere Ermittlungen aufgenommen und unter anderem Zeugen zu den Vorgängen in der Party-Nacht befragt.