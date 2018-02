Brühl. Ein tödlicher Unfall hat sich an Weiberfastnacht in Brühl ereignet. Ein 18-Jähriger geriet unter eine Straßenbahn und wurde bei dem Unfall getötet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Ein 18-Jähriger aus Weilerswist ist am Donnerstagabend in Brühl von einer Straßenbahn der Linie 18 überrollt und dabei getötet worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Brühl gegen 18 Uhr an der Haltestelle Brühl-Nord. Aus bislang unbekanntem Grund sei der Mann zwischen zwei Waggons geraten. Die Bahn war unterwegs in Richtung Köln.

Der Bahnfahrer hatte den Vorfall nach Angaben der Feuerwehr Brühl zunächst nicht bemerkt und war weitergefahren, sei aber später über den Unfall informiert worden. Mehrere Menschen seien als Zeugen des Unfalls seelsorgerisch betreut worden.

Tödlicher Unfall in Brühl Foto: Ulrich Felsmann Bei einem Unfall in Brühl ist ein 18-Jähriger von einer Straßenbahn getötet worden.

Nach Angaben der Polizei gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Man gehe von einem Unglücksfall aus, sagte eine Sprecherin.

Die Linie 18 fuhr in der Folge eineinhalb Stunden nur eingeschränkt. Die Sperrung der Strecke wurde gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben.