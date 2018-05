Illegales Straßenrennen

In Köln gab es erneut ein illegales Autorennen.

Köln . Ein 18-Jähriger nahm sich den Mercedes seines Vaters und fuhr ein illegales Rennen in Köln. Die Polizei konnte ihn stoppen und seinen Führerschein beschlagnahmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2018

Am frühen Donnerstagmorgen beteiligte sich ein 18-Jähriger mit dem Mercedes seines Vaters an einem illegalen Autorennen auf der Gladbacher Straße in der Kölner Neustadt.

Um vier Uhr fuhren Polizisten auf der Christophstraße in Richtung Hansaring, als sie an einer roten Ampel mit Blick auf die Gladbacher Straße warteten. Dort hörten sie lautes Hupen und aufheulende Motoren und sahen wenig später den Mercedes vom Typ C200 und eine weitere dunkle Limousine, die nebeneinander fuhren und beschleunigten.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten, nachdem der Wagen abbremsen musste, sich vor den Wagen stellen und ihn an der Weiterfahrt hindern. Die Fahndung nach dem weiter in Richtung Erftstraße geflüchteten Beteiligten blieb ohne Erfolg.

Der junge Fahrer bestritt, dass ein Rennen stattgefunden habe: "Ich bin dem Anderen einfach nur so hinterhergefahren", sagte er den Beamten. Aufgrund des dringenden Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Rennen beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.