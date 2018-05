Polizei sucht Zeugen

Brühl. Zwei Unbekannte haben einen 18-jährigen Brühler in der Nacht zu Freitag auf seinem Heimweg mit einem Messer bedroht und dessen Geldbörse entwendet. Die war allerdings leer.

Von Sebastian Meltz, 11.05.2018

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 18-Jährige in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr soeben eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Brühl verlassen, als er von zwei Männern auf Fahrrädern angehalten wurde. Einer der beiden soll den 18-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Die Täter verlangten die Herausgabe des Portemonnaies.

Als der 18-Jährige nicht auf die Forderung reagierte, griff der Tatverdächtige selbst nach dem in einer Hosentasche steckenden Portemonnaie und musste dann feststellen, dass sich darin gar kein Geld befand. Die beiden Unbekannten warfen den leeren Geldbeutel daraufhin weg und flüchteten in Richtung Böningergasse.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß und von „normaler Statur“. Er habe hellblondes Haar und ein rotes Rennrad mit sich geführt. Die zweite Person sei etwa 30 Jahre alt gewesen und habe dunkles Haar sowie einen Vollbart. Er soll mit einem blauen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Hinweise können der Polizei unter der Telefonnummer 02233/520 gemeldet werden.