Ägypten, Georgien, USA und Co.

Köln/Bonn. Der Sommerflugplan für 2018 des Köln Bonn Airport gilt ab dem 25. März. Insgesamt sind 17 neue Ziele im neuen Flugplan vorgesehen - für Badeurlauber, Städtetouristen und Geschäftsreisende.

Von Isabelle Assenmacher, 16.03.2018

Ab dem 25. März tritt gilt der neue Sommerflugplan am Flughafen Köln/Bonn. Insgesamt werden 141 Flugziele angeflogen - darunter auch 17 neue Ziele. Zudem sind acht neue Airlines im Einsatz.

Die klassischen Verbindungen zwischen Köln/Bonn nach Mallorca und Berlin-Tegel werden aufgestockt: Condor fliegt dann zweimal täglich auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Und Eurowings hebt wöchentlich 33 mal öfter in Richtung der deutschen Hauptstadt ab als noch im Jahr zuvor. Neben den klassischen Reisezielen gibt es zudem mehrere Neuerungen im Fugplan: Mit der neuen Airline Georgian Airways wird ab März zweimal wöchentlich Georgiens Hauptstadt Tiflis angeflogen. Auch St. Petersburg in Russland und Allstein-Masuren in Polen gehören zu den neuen Flugzielen.

Die ebenfalls beliebten Sommerziele Kanaren, griechische Inseln oder die Türkei werden weiterhin im Sommerflugplan von Condor und Eurowings angeflogen. Auch Dubai und die spanischen Städte Sevilla und Victoria, das italienische Treviso, Vilnius in Litauen und das englische Bristol werden aus den Winterflugplänen von Condor und Ryanair übernommen. Eurowings fliegt neben zwölf Fernzielen in Asien, Afrika und der Karibik ab Mai auch zweimal wöchentlich in die USA. Die Stadt Fort Myers in Florida kommt als neues Sommerflugziel dazu.

Inklusive Georgian Airways bekommt de Flughafen Zuwachs von acht neuen Airlines: Nouvelair Tunisie fliegt Monastir in Tunesien an, Freebird Airlines das türkische Antalya und Tailwind Airlines die türkische Stadt Bodrum. "Besonders freuen wir uns, easyJet wieder an unserem Airport begrüßen zu dürfen.", so Flughafenchef Athanasios Titonis. Bis zu 33 Mal pro Woche fliegt die britische Airline von Köln/Bonn ab Juni nach Berlin-Tegel. Olympus Airways (Fuerteventura, Teneriffa, Heraklion), AlMasria Universal Airlines (Hurghada) und Corendon Airlines (Gazipaşa) vervollständigen den Sommerflugplan mit regelmäßigen Flügen ab Köln/Bonn.