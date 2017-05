Beziehungstat in Köln-Ostheim

Ein 16-Jähriger bedrohte in Köln mehrere Schüler und einen Lehrer mit einem Messer.

Köln. Am Montagmorgen hat ein Jugendlicher (16) in Köln-Ostheim mehrere Schüler und einen Lehrer mit einem Messer bedroht. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl beantragt.

Von general-anzeiger-bonn, 24.05.2017

Der Jugendliche sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Wegen der Bedrohung ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln. Am Montag hatte er mit einem Messer bewaffnet mehreren Schülern und einem Lehrer auf dem Gelände des Schulzentrums im Hardtgenbuscher Kirchweg gedroht.

Ein Lehrer hatte sich dem 16-Jährigen in den Weg gestellt. Daraufhin war der Teenager zu Fuß geflüchtet und hatte sich dabei leicht verletzt. Die Polizei traf schon kurz nach der Tat an der Schule ein und stellte den Angreifer. Angesichts der Dienstwaffe ließ sich der 16-Jährige in der Rösrather Straße widerstandslos festnehmen. Verletzt hatte er auf dem Schulhof weder Schüler noch Lehrer.

Die Polizei vermutet, Liebesfrust als Motiv. Möglicherweise hatte er eine Beziehung zu einer Schülerin. Der schulpsychologische Dienst der Bezirksregierung war vor Ort im Einsatz. Der Angreifer ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Nun droht ihm ein Strafprozess.