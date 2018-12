Atemprobleme und Halskratzen

03.12.2018 Köln. Unbekannte haben am Montagvormittag in einer Kölner Straßenbahn Reizgas versprüht und damit mehrere Menschen verletzt. Die Betroffenen klagten unter anderem über Halskratzen und Atemprobleme, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Bahn ist nach Angaben der Polizei am Montagvormittag an einer Haltestelle gestoppt worden, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nach Polizeiangaben gab es bei dem Vorfall am Montagvormittag 15 Verletzte, drei kamen in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei suchte nach den Tätern und hoffte auf Hinweise aus Videoaufzeichnungen. Zeugen hätten von mehreren Tätern berichtet, sagte der Sprecher. Das müsse aber noch überprüft werden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. (dpa)