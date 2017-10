Köln. In der Nähe eines Spielplatzes in Köln-Ehrenfeld hat vermutlich ein 15-Jähriger einer Seniorin gewaltsam ihr Mobiltelefon entwendet. Ein wachsamer Zeuge stellte den mutmaßlichen Täter und übergab ihn anschließend der Polizei.

Von Dierk Himstedt, 12.10.2017

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Mittwochnachmittag im Kölner Stadtteil Ehrenfeld einen Jungen (15) festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, kurz zuvor eine Seniorin (78) angegangen und beraubt zu haben.

Gegen 16.30 Uhr befand sich die 78-Jährige in der Nähe eines Spielplatzes an der Helmholzstraße. Sie nahm ihr Mobiltelefon aus der Tasche, um ein Familienmitglied anzurufen. "Ganz plötzlich bin ich von einem Jungen angerempelt worden. Dadurch bin ich leicht ins Taumeln gekommen", erklärte die Rentnerin der Polizei. Ihrer Beschreibung zufolge nutzte der Täter diesen Moment, griff nach dem Handy der Seniorin, riss es an sich und rannte davon.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Überfall beobachtet und handelte sofort. Er verfolgte den Flüchtenden, packte ihn am Arm und übergab ihn wenig später den bereits alarmierten Polizisten. Kurz nach dem Überfall konnten die Einsatzkräfte auch das zuvor geraubte Mobiltelefon wieder an die Eigentümerin übegeben.

Die Polizeibeamten brachten den Jugendlichen anschließend zur Polizeiwache. Laut ihren Angaben war der 15-Jährige von der Festnahme vollkommen unbeeindruckt. Nach Feststellung seiner Identität übergaben sie den Jungen an eine Jugendhilfeeinrichtung. Er muss sich nun wegen Raubes verantworten. Die Ermittlungen dauern an.