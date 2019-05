Köln. In Köln wurde ein 15-Jähriger festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Obdachlosen gegen den Kopf getreten zu haben. Der Mann liegt noch immer auf der Intensivstation. Auch gegen andere Jugendliche wird ermittelt.

Von Sebastian Fink, 02.05.2019

Ein 68-jähriger Obdachloser ist bei einer Auseinandersetzung in Köln am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde jetzt ein 15-Jähriger in diesem Zusammenhang festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den Obdachlosen mit einen gezielten Tritt gegen den Kopf angegriffen zu haben. Der 68-Jährige stürzte nach dem Tritt zu Boden und blieb regungslos liegen. Ein Begleiter des 15-Jährigen soll dann auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Der Polizei liegt nach eigenen Aussagen ein Video der Tat vor. Demnach habe es im Vorfeld der Attacke eine Auseinandersetzung zwischen dem 68-Jährigen und einer Gruppe von fünf Jugendlichen auf der Neusser Straße im Stadtteil Weidenpesch gegeben. Nach der Attacke rannten die Jugendlichen weg. Die Hintergründe der Tat sind noch offen.

Gleich nach der Attacke wurde der 15-Jährige mit drei anderen Jugendlichen in Tatortnähe von der Polizei kontrolliert. Gegen ihn erhärtete sich nun der Tatverdacht, er wird noch am Donnerstag vernommen. Auch der Jugendliche, der den Obdachlosen am Boden liegend getreten haben soll, ist inzwischen identifiziert. Der 68-Jährige liegt noch immer schwer verletzt auf der Intensivstation eines Kölner Krankenhauses.