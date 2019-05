Millionenschaden im Kreis Euskirchen

06.05.2019 AACHEN. Ein Teenager ist nach einer Brandserie in der Eifel in Untersuchungshaft gekommen. Der Schüler hat unter anderem Brandstiftungen am Johannes-Sturmius-Gymnasium in Schleiden zugegeben.

Nach einer Brandserie in der Eifel ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Schüler sei Haftbefehl erlassen worden wegen dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung und Wiederholungsgefahr, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montag in Aachen.

Der Teenager hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Brandserie in der Eifel gestanden. Unter anderem habe er drei Brandstiftungen am Johannes-Sturmius-Gymnasium in Schleiden im Kreis Euskirchen Ende vergangenen Jahres zugegeben. Dabei war ein Millionenschaden entstanden. Der 15-Jährige sei selbst Schüler des Gymnasiums, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts in Aachen. Er gehe wohl in die neunte Jahrgangsstufe. Zu seinem Motiv könne sie noch nichts sagen. Insgesamt würden ihm derzeit sieben Brände zur Last gelegt. Ob er für weitere Brände verantwortlich sei, werde noch geprüft.

Der Jugendliche sei dank aufmerksamer Zeugen am Donnerstagabend kurz nach einem weiteren Brand in Schleiden festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er komme aus Hellenthal in der Eifel. In einer Vernehmung habe er nicht nur gestanden, für den jüngsten Brand in einem Carport verantwortlich zu sein, sondern ebenso für Brände in einem Wohnhaus, einem Pfarrhaus und einem Schuppen. Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl beantragt. Er war bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Zur Aufklärung der Brandserie hatte die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. (dpa)