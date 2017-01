Demonstration in Köln

14.01.2017 Köln. Schon am zweiten Samstag in Folge muss die Kölner Polizei mit großem Aufwand eine Rechten-Demo begleiten. Denn auch das linke Spektrum ist zur Stelle.

Etwa 1400 Polizisten haben am Samstag eine Demonstration von Rechtsextremisten in Köln abgesichert. Dabei zogen etwa 130 Teilnehmer durch den Stadtteil Deutz. Ein Rechter sei in Gewahrsam genommen worden, weil er einen Platzverweis nicht befolgt habe, sagte ein Polizeisprecher. Ein anderer, 14 Jahre alt, habe einen Passanten mit einem Stock geschlagen, ein dritter den Hitlergruß gezeigt. Von beiden wurden die Personalien festgestellt. Am Abend gab es noch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Zwei Gegenkundgebungen des linken Spektrums zählten zusammen mehr als 500 Teilnehmer. An einer Stelle versuchten nach Angaben der Polizei etwa 50 Demonstranten, den Weg der Rechten zu blockieren. Sie seien daraufhin „zur Seite geschoben“ worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Bereits am vergangenen Samstag hatte die Polizei mit rund 1000 Einsatzkräften einen Demonstrationszug von knapp 100 Rechtsextremen durch die Innenstadt begleitet. (dpa)