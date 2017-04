Tötungsdelikt in Duisburg

Weiße Rosen, Tulpen und Kerzen stehen am 18.04.2017 in Duisburg-Marxloh (Nordrhein-Westfalen) vor dem Tatort, wo ein 14-Jähriger Junge zu Tode kam.

18.04.2017 Duisburg. Nach einem tödlichen Vorfall am Sonntagabend in Marxloh ermitteln die Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach den ersten Ergebnissen der Obduktion steht nun die Todesursache fest. Demnach starb der Junge durch einen Stich in den Rücken.

Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei zur Henriettenstraße in Marxloh gerufen. Mehrere Personen waren offenbar in einen Streit geraten. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Zwei Männer und ein 14-Jähriger waren verletzt. Die zwei Männer waren nur leicht verletzt und konnten ambulant behandelt werden.

Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Zwar konnte die Polizei Schlagwerkzeuge sicher stellen, die Täter konnten aber trotz eines Großaufgebots der Beamten unerkannt entkommen.

Jetzt ermittelt die Mordkommission und vernimmt weiterhin Zeugen. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg erklärte nun, dass die Tat keinen familiären Hintergrund habe. Nach den ersten Ergebnissen der Obduktion verblutete der 14-Jährige. Todesursache wäre demnach ein Stich in den Rücken. Zuvor war eine Axt als Tatwerkzeug vermutet worden.

Wer Angaben zur Tat machen kann oder Zeuge des Geschehens wurde, soll sich an die Kriminalpolizei wenden: 0203-2800. (dpa)