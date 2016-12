Fahndungsmeldung der Polizei Koblenz

14.12.2016 Koblenz. Zuletzt wurde die 13-jährige Sascha Alexa M. am Samstagnachmittag in Koblenz gesehen. Dort traf sie sich anscheinend mit einer Internet-Bekanntschaft.

Sascha Alexa ist nach Angaben der Polizei Koblenz etwa 1,55 Meter groß, 55 Kilogramm schwer und hat lange blonde Haare. Zuletzt sei sie mit einer hellblauen Jeans, einem grünen Kapuzenpulli, hellen Winterjacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen und führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit. "Nach dem bisherigen Kenntnisstand hatte sie in Koblenz ein Treffen mit einem noch unbekannten jungen Mann vereinbart, mit dem sie offenbar seit geraumer Zeit per Chat in sozialen Medien Kontakt hatte", so die Polizei

Zeugen wollen Sascha in Begleitung eines derzeit nicht näher zu beschreibenden jungen Mannes am Samstagnachmittag im Innenstadtbereich von Koblenz gesehen haben. Seit diesem Zeitpunkt ist sie nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0261/1031 oder 0261/1032690. (Sebastian Meltz)