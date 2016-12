Ecstasy-Pillen und der Wirkstoff MDMA in der Generalzolldirektion in Köln.

20.12.2016 KÖLN. Der deutsche Zoll hat bei drei Kontrollen eine Rekordmenge von insgesamt 1,3 Millionen Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

Wie die Generalzolldirektion am Dienstag in Köln mitteilte, entdeckte eine Zöllnerin bereits im Juli in Regensburg rund 635 000 Ecstasy-Tabletten, was 250 Kilogramm entspricht. Die illegale Ladung befand sich in einem Lastwagen mit Eisenrohren, der in Richtung Türkei unterwegs war. Das sei „eine der größten Sicherstellungen von Ecstasy-Tabletten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ gewesen.

Der nächste „rekordverdächtige“ Schlag gegen internationale Rauschgiftschmuggler sei Zöllnern in Bremerhaven im August gelungen. Bei der Kontrolle eines unbeladenen Lastwagens auf einem Autohof an der Autobahn 27 fanden sie im Führerhaus 300 000 versteckte Pillen - das waren 115 Kilogramm des synthetischen Rauschgifts. In Hamburg wurden im September weitere 370 000 Pillen - gut 150 Kilo - entdeckt.

Mit den drei Fällen habe der Zoll in Summe damit mehr als 500 Kilogramm sichergestellt. Dem Markt sei eine enorme Menge Rauschgift entzogen worden, betonte der Präsident der Generaldirektion, Uwe Schröder. Drei Verdächtige im Alter zwischen 26 und 50 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.