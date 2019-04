Unfall in Ehrenfeld

KÖLN. Bei einem Unfall auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld hat eine 13-Jährige am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten. Das Mädchen soll über eine rote Ampel gelaufen sein und wurde anschließend von einem Lkw erfasst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Ein 13 Jahre altes Mädchen hat am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Köln-Ehrenfeld schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, soll die Schülerin um 15.30 Uhr bei roter Ampel über die Venloer Straße gelaufen sein, um eine Stadtbahn an der Haltestelle Wolffsohnstraße noch zu erreichen.

Auf der Straße wurde sie von einem in Richtung Militärring fahrenden Lkw erfasst, durch dessen Ladefläche das Mädchen rücklings auf die Straße geschleudert wurde. Die 13-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden.