Wohnsiedlung evakuiert

Köln. In Köln-Dellbrück haben Arbeiter eine 125 Kilo schwere Bombe gefunden, die über einen intakten Zünder verfügt. Die Entschärfung soll noch am Donnerstag stattfinden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2018

Bei Erdarbeiten auf einem Grundstück in Köln-Dellbrück ist in rund zwei Metern Tiefe eine 125-Kilo-Bombe amerikanischer Bauart gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf habe mit dem Kölner Ordnungsamt rund um das Gebiet am Schilfweg einen Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt, teilte die Stadt Köln mit. Betroffen davon ist die Wohnsiedlung zwischen Dellbrücker Steinweg, Diepeschrather Straße, Eisenbahnlinie und der Grünanlage Dellbrücker Heide; in diesem Gebiet leben rund 1500 Menschen.

Die Bombe hat einen noch intakten Aufschlagzünder und soll noch am Donnerstag entschärft werden. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es allerdings noch nicht. Für die betroffenen Anwohner hat das Ordnungsamt das städtische Schulgebäude an der Urnenstraße als vorübergehende Unterkunft eingerichtet.