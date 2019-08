Köln. 116 Musiker haben am Samstag für einen Gänsehautmoment vor dem Kölner Dom gesorgt. Auf Dudelsäcken spielten sie "Highland Cathedral", die ursprüngliche Melodie eines kölschen Klassikers. Organisiert wurde der Flashmob von der Nutscheid Forest Pipe Band.

Von Sebastian Fink, 12.08.2019

Es ist eine Melodie, die jedem Kölner wohl bestens bekannt sein sollte. Doch dass am Samstagnachmittag gerade "Highland Cathedral" aus Dudelsäcken vor dem Kölner Dom erklang, war den meisten Anwesenden wohl nicht bewusst. Vielmehr dachten die Kölner wohl an "Du bes die Stadt" von den Bläck Fööss, die die schottische Melodie 2008 coverten. 116 Musiker sorgten am Samstag für große Begeisterung vor dem Dom. Aus ganz Europa waren die Dudelsack-Spieler für einen Flashmob zusammengekommen, organisiert hatte das Event die Nutscheid Forest Pipe Band aus Ruppichteroth - zum dritten Mal nach 2014 und 2017.

Zum ersten Mal knackten die Musiker dabei am Samstag die 100-Teilnehmer-Marke, 2017 waren es noch knapp 60 Teilnehmer. Zunächst trafen sich die Bands am Samstag im Dom-Parkhaus, um sich zu formieren und einzuspielen. Und dann ging es los. Vor dem Kölner Dom bildeten die Musiker einen immer größer werdenden Kreis und präsentierten ihr musikalisches Können. In einzelnen Gruppen zogen die Bands dann mit Dudelsäcken, Trommeln und die schottische Fahne schwenkend durch die Kölner Innenstadt über die Hohe Straße zum Alter Markt.

"Ein Tag, der in Erinnerung bleibt", schreiben die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite. Das liegt auch an den Fotos und Videos, die am Samstag von Teilnehmern und Passanten aufgenommen und in den sozialen Netzwerken geteilt wurden. Alleine ein Live-Video vom Auftritt am Dom wurde am Montagmorgen bereits rund 280.000 mal angesehen. „Entweder liebt man Dudelsackmusik oder man hasst sie“, sagte Marcel Mertens, Pipe Major und Vereinsvorsitzender der Nutscheid Forest Pipe Band, im Gespräch mit dem GA vor zwei Jahren. Die Passanten in Köln haben die Musik eindeutig geliebt, nicht zuletzt wegen "Highland Cathedral". „Spätestens wenn das Lied ertönt, hasst niemand mehr den Dudelsack", sagte Mertens.