Stefan Raetz, geboren 1959 in Flensburg, ist seit 1999 Bürgermeister von Rheinbach. In der Runde der Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis fungiert er seit 2009 als deren Sprecher. Zuvor war der Volljurist als Erster Beigeordneter der Stadt tätig. Mitglied des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes NRW ist er seit 2005. Nach dem Abitur verpflichtete er sich als Zeitsoldat bei der Bundesmarine und fuhr als Überwasserwaffenleitelektroniker auf einem Zerstörer zur See. Anschließend studierte er Jura in Bonn und Verwaltungswissenschaft in Speyer. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Ehrenamtlich hat er unter anderem den Vorsitz der Rheinbacher Bürgerstiftung übernommen, die soziale Projekte in der Stadt finanziert. Mit Passion engagiert er sich auch in der Organsiation des dreitägigen Oldtimer- und Musikfestivals Rheinbach Classics.