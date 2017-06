23.06.2017

Zu den Personen

Petra Wolthaus (52) lebt seit fünf Jahren in Roisdorf. Ihr Studium in Bonn schloss sie als Diplom-Chemikerin und Lehrerin für Chemie und Biologie ab. 2004 gründete sie das Mitmachlabor EMA „Experimentieren mit Albert“ als Franchise-Unternehmen. Darüber hinaus ist sie als Chemielehrerin an einer Kölner Gesamtschule tätig. Wolthaus ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Ihre Tochter Julia Volkmer (28) lebt in Köln und arbeitet dort als Lehrerin für Mathe und Biologie an einem Gymnasium. Für das EMA hat sie Mathematik-Kurse konzipiert und diese mit Kindern zwischen drei und 13 Jahren durchgeführt.