23.06.2017

Zu den Personen

Frank Reudenbach ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Kürten. Der in Köln-Mülheim geborene Musiker hat nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Kältetechniker absolviert. Bis 1988 musizierte er mit seinem Vater. In der Folgezeit machte Reudenbach seine Musikleidenschaft zum Beruf. Seit acht Jahren ist er der Frontmann und Sänger bei den Klüngelköpp.

Robert Kowalak ist 51 Jahre alt. Er ist in Köln-Lindenthal geboren und lebt auch heute noch mit seiner Frau, seinen drei Kindern und zwei Hunden dort. Nach Abitur und Bundeswehr machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und studierte BWL. Neben seinen Auftritten mit den Klüngelköpp arbeitet er in Teilzeit bei einem Kölner Energieunternehmen.