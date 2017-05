19.05.2017

Zur Person

Als großer Vereinfacher gilt Werner Schneyder. Nur ganz wenige Wortkünstler im deutschsprachigen Raum können in einem, maximal zwei Sätzen verbal so austeilten, wie der 1937 in Graz geborene promovierte Zeitungswissenschaftler. Apropos austeilen: Aus seiner Zeit als Sportjournalist, unter anderem moderierte der Kabarettist und Lyriker ab 1975 das Aktuelle Sportstudio im ZDF, stammt Schneyders Affinität zum Boxsport. Ab den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 kommentierte er Boxkämpfe fürs Fernsehen. Kabarettgeschichte schreibt er zusammen mit Dieter Hildebrandt. das Duo brilliert mit Auftritten auf Kleinkunstbühnen ebenso wie in Hildebrandts Sendungen „Notizen aus der Provinz“ und „Scheibenwischer“. Vielseitigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: Als Barsänger finanziert er sich sein Studium, arbeitet für eine Werbeagentur, schreibt ein Theaterdrama, heuert als Dramaturg in Salzburg an, um dann als freier Autor Lyrik, Kritiken und Hörspiele zu verfassen. Mit seiner zweiten Frau lebt Werner Schneyder in Wien.