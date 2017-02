Herrenloser Koffer mit harmlosem Inhalt

Köln. Wegen eines herrenlosen Koffers sind am Sonntag die „Schull- un Veedelszöch“ in Köln umgeleitet worden. Eine Untersuchung der Polizei ergab später, dass sich in dem Koffer lediglich persönliche Gegenstände befanden. Die Domplatte war zwischenzeitlich gesperrt.

Die Kölner Polizei hat am Nachmittag die Domplatte gesperrt. Grund war ein herrenloser Koffer, den die Beamten auf der Kölner Domplatte entdeckt haben. Der Inhalt des Koffers zunächst unklar war, wurde ein Entschärfer von der Polizei angefordert. Gegen 18:40 Uhr gab die Polizei Entwarnung: "Im Koffer befanden sich lediglich persönliche Gegenstände. Die mit der Untersuchung des Koffers auf der Domplatte verbundenen Sperrungen sind aufgehoben." Für diesen Zeitraum wurden die „Schull- un Veedelszöch“ umgeleitet.

