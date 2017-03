Kennzeichen SU: Katzenschutzverein

Am Samstag, 1. April, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 16 Uhr lädt der Katzenschutzverein aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens in die Mehrzweckhalle in Sankt Augustin-Mülldorf, Bonner Straße 102, ein. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm: Birgit Schrowange (RTL) liest Katzengeschichten, Simone Sombecki (WDR) stellt Katzen vor, die dringend ein Zuhause suchen. Tierärztin Dr. Michaela Hümmelchen und Tierphysiotherapeutin Beate Schäfer vom Tierzentrum Rhein-Sieg halten Vorträge zum Thema tierische Senioren. Erika Kaldemorgen und Jörg Terlinden sorgen für die musikalischen Unterhaltung. Außerdem sind ein Basar, eine Cafeteria und eine Bastelecke geplant. Mehr Informationen unter www.katzenschutz-ev.de. Kontakt über Susanne Wanninger-Karn, 0 22 27/9 33 77 52 oder 01 70/1 64 64 27.