Postsportverein Remagen

REMAGEN. Eine Woche, nachdem die drei Cheerleader-Teams des Postsportvereins Remagen (PostSV) bei der Meisterschaft „German All Level Championship“ in Düsseldorf angetreten waren, fuhren sie zur „Spirit Challenge“ nach Koblenz, um sich weiter zu verbessern.

Von Andreas Simons, 24.12.2017

Die Nachwuchsteams „Tiny Waves“ und „Stormy Waves“ zeigten ihre Choreografie außer Konkurrenz. Wie in der Woche zuvor, agierten die Kleinsten, die „Tiny Waves“, mit Schildern und Pompons. Durch die bereits gesammelte Meisterschaftserfahrung am Wochenende zuvor, waren die jungen Cheerleader nicht mehr so aufgeregt, so dass ihnen eine fehlerfreie Präsentation gelang.

Das machte die Trainerinnen Lina Maria Lentner und Mona Gierth sehr stolz. Die fünf Mädchen der etwas älteren „Stormy Waves“ zeigten ihr Können bei einer einminütigen Choreografie aus Stunts und Turnelementen. Wegen eines kleinen Fehlers waren die ehrgeizigen Mädchen nicht ganz zufrieden mit ihrer Leistung, aber ihre Trainerinnen Sabrina Reims und Lena Lütt sind glücklich mit der Darbietung ihrer Schützlinge, die erst wenige Monate zusammen trainieren.

Als älteste Teilnehmerinnen traten die „Wave Allstars“ in der Kategorie „All Age Level 4“ gegen drei weitere Cheerleader-Gruppen aus Deutschland an. Das Team verbesserte sich im Vergleich zur Woche davor und erlangte auch eine höhere Punktzahl. Es sicherte sich in Koblenz den zweiten Platz.

Einen zusätzlichen Motivationsschub erhielten die beiden älteren Teams dadurch, dass endlich die Uniformen aus den USA angekommen waren und getragen werden konnten. Dank großzügiger Spender konnten die „Wave Allstars“ laut PostSV neu eingekleidet werden.