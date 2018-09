Aktive Jugend

KRIPP. Beim Tag der offenen Tür der Kripper Feuerwehr stand die Jugenfeuerwehr im Fokus. Die Nachwuchseinheit feierte ihren 20. Geburtstag. Gefeiert wurde auch die Einweihung eines neuen Bootes.

Von Andrea Simons, 26.09.2018

So war das Kommando „Wasser marsch“ der Kripper Feuerwehr eher ein unliebsames, denn bei ihrem Tag der offenen Tür hat es so stark geregnet, dass manche der vorbereiteten Aktionen ins Wasser fielen. Das galt beispielsweise für eine Schauübung, bei der die Jugendfeuerwehr ein selbst gezimmertes Holzhaus in Flammen aufgehen lassen und löschen wollte. Trotzdem stand die Kripper Jugendfeuerwehr im Fokus, denn sie feierte runden Geburtstag. Vor 20 Jahren hatten Günter Keller, der auch der erste Jugendfeuerwehrwart war, und als dessen Stellvertreter der heutige Stadtwehrleiter und Kripper Einheitsführer Ingo Wolf die Kripper Jugendfeuerwehr gegründet. Ziel sei es gewesen, Wehrleute für die aktive Wehr zu rekrutieren, wie Keller im Kurzinterview mit Rainer Doemen erzählte, der als Erster Beigeordneter auch im Namen des Bürgermeisters gratulierte.

Gut die Hälfte des Nachwuchses stamme mittlerweile aus der Jugendfeuerwehr, berichtete Benjamin Franzen, damals Gründungsmitglied und heute Jugendfeuerwehrwart: „Von derzeit 46 aktiven Kameraden haben 23 ihre Feuerwehrlaufbahn in der Jugendfeuerwehr begonnen. Darunter sind vier Frauen, die wir in die aktive Einheit übernehmen konnten.“ Stolz war er auch auf Auszeichnungen, die die Jugendfeuerwehr bisher errang. Aber neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung kämen auch Spiel und Spaß, Zeltlager, Ausflüge und mehr nicht zu kurz. Neuzugänge zu der heute neun Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr seien immer sehr willkommen.

Unterhaltsam begann auch der Tag der offenen Tür. Bereits am Vorabend stieg die Mallorca-Party mit DJ Jörg und einer außerordentlich guten Resonanz, wie Einheitsführer Ingo Wolf feststellte. Dafür fehlten am Sonntag wohl wegen des Wetters viele Familien mit Kindern. Die Spiele draußen hatte die Wehr vergebens vorbereitet, und die Jugendfeuerwehrmitglieder aus dem Stadtgebiet und von der befreundeten Wehr in Bad Homburg-Kirdorf wurden bei einer Dorfrallye ordentlich nass. Ganz bestimmt nass werden wird das Boot, das Pastor Frank Klupsch beim Tag der offenen Tür einsegnete.

Mehr als 1000 ehrenamtliche Stunden

Das rund 6,50 lange, 250 PS starke und fast fünf Tonnen schwere „Mehrzweckboot (MZB) 2“ aus den 80er Jahren wurde der Feuerwehr von der Bundeswehr überlassen. Es ersetzt ein Vorgängerboot der Wehr aus dem Jahr 1966, das stark korrosionsgeschädigt ist. Wie dieses soll es etwa zum Halten und Sichern von kleineren bis mittleren Booten eingesetzt werden, für die die Feuerwehrmehrzweckfähre „RPL 7“ zu groß ist oder zu viel Tiefgang hat, erklärten Facheinheitsführer Wasserschutz Jörg Laux und dessen Stellvertreter Kevin Wassong. Sie dankten auch Ingo Wolf, der bis ins Verteidigungsministerium telefoniert habe, um das nur für Erprobungsfahrten auf der Mosel genutzte Boot, das in Koblenz lag, von der Bundeswehr zu bekommen.

Der Dank der Wehr galt auch dem Engagement des in Unkelbach wohnenden ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Harald Stein, und den vielen anderen Unterstützern. Insbesondere dankten sie den Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr Kripp um den Vorsitzenden Gerhard Oelsberg, der den Tag der offenen Tür ebenfalls mit ausrichtete.

In einem Jahr seien mehr als 1000 ehrenamtliche Stunden etwa für die Umrüstung für Feuerwehrzwecke des Bootes geleistet worden. Das MZB 2 soll noch mehr Aufgaben als das Vorgängerboot übernehmen. So sei etwa eine Pumpe zur Wasserabgabe bei Schiffsbränden vorgesehen. Wer Lose für die Tombola zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr gekauft hat, kann seinen Preis dienstags ab 19 Uhr oder samstags von 9 bis 12 Uhr am Kripper Gerätehaus abholen.