Charity-Event in Remagen

REMAGEN. Der Verein „Cycling for Kids“ lud ins Remagener Sportstudio ein, wo 100 Teilnehmer für die gute Sache in die Pedale traten. 4500 Euro kamen für den Jugendbahnhof Remagen und das Sinziger HoT zusammen.

War der „Everesting-Event“ im Mai eine Outdoor-Charity-Veranstaltung, bei der mit dem Rad rund um den Riedener See in der Eifel die 8848 Höhenmeter des Mount Everest bezwungen werden mussten, lud diesmal der Verein „Cycling for Kids“ in Remagen zum Indoor-Spinning-Marathon ein. Gemeinsamer Nenner: Biken für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – sei es, weil eine schwere Krankheit ihnen die Kraft für Sport raubt, weil Familien unverschuldet in Not geraten sind oder um generell sinnvolle Präventionsprojekte für den Nachwuchs zu unterstützen.

So nahmen im Actiwita Vitalstudio von Bojan Klotz und Peter Kmiecik zwischen 10 und 17 Uhr 100 Teilnehmer auf 30 Spinning-Rädern Platz, um für den guten Zweck in die Pedale zu treten. Mit von der Partie waren Spitzensportler, die jährlich Tausende von Kilometern im Sattel sitzen: das Team Kern-Haus, hervorgegangen aus der Renngemeinschaft der beiden Vereine RV Blitz Spich und der RSG Betzdorf, das 2016 bestes deutsches Amateurteam war. „Wir freuen uns über diese Unterstützung“, so Marco Bastiaansen aus Weibern, Vorsitzender des 2017 gegründeten Vereins „Cycling for Kids“, der mit Horst Köning aus Remagen Bernhard Sommer, Vorstandsvorsitzender der Kern-Haus AG, fürs Sponsoring dankte. Sommer: „Wenn's um die gute Sache geht, sind wir immer gerne mit am Start.“

Schon beim „Everesting-Event“ waren sowohl die Amateure als auch die Profiradsportler des Teams Lotto-Kern-Haus dabei, um mit gutem Beispiel bei Aktionen fürs Koblenzer Kinderhospiz oder das Kölner Kinderkrankenhaus voranzugehen. „Von diesem Erlebnis mit den Profis reden die Kinder, die zum Beispiel am 'Fette-Reifen-Rennen' teilgenommen haben, heute noch“, so Bastiaansen über die Vorbildfunktion, die von Spitzensportlern ausgeht.

In Remagen hatten Bastiaansen und Köning sowie Vereins-Vize Frank Klotz allen Grund zur Freude, denn 4500 Euro kamen zusammen, die nun jeweils zur Hälfte dem Remagener Jugendbahnhof und dem Sinziger Haus der offenen Tür (HoT) zugute kommen.

HoT-Leiterin Petra Klein ließ es sich daher nicht nehmen, ebenfalls eine schweißtreibende 30-Minuten-Spinning-Einheit zu absolvieren. „Wir lassen die Spende der Grundschule Sinzig-Bad Bodendorf zukommen für ein Projekt gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder, das die Theaterpädagogische Werkstatt aus Osnabrück unter dem Aspekt 'Mein Körper gehört mir' anbietet.“