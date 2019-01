Verkehrsprobleme im Kreis Ahrweiler

Remagen. Der starke Verkehr auf der B9 ist den Remagenern schon lange ein Dorn im Auge. Nun sollen Verbesserungen die Lage auf der vielbefahrene Straße entschärfen.

Von Victor Francke, 23.01.2019

Der starke Verkehr auf der B9 ist den Remagenern schon lange ein Dorn im Auge. Anlieger klagen über Raserei und Lärm, Autofahrer darüber, dass sie schlecht von den Remagener Zufahrtstraßen auf die Bundesstraße kommen. Insbesondere die SPD hatte sich des Themas angenommen und forderte eine Expertenanalyse, nachdem die Partei bereits selbst in Eigenregie Verbesserungsvorschläge unterbreitet hatte.

Nun wartete ein Ingenieurbüro für Verkehrsplanung im Remagener Bau- und Verkehrsausschuss mit einer IST-Analyse und einer Vorschlagsliste auf. Sie sieht unter anderem einen Kreisel mit einem Durchmesser von 30 Metern auf der B9 in Höhe der Einmündung zur Bergstraße vor. Außerdem wird eine Bedarfsampelanlage in Höhe des Arp Museums empfohlen, damit Autofahrer bequem und gefahrlos von der zwischen Rolandseck und Bad Honnef pendelnden Fähre auf die Bundesstraße fahren können.

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde von einem Koblenzer Fachbüro auch die Geschwindigkeiten der Autofahrer auf der B9 gemessen. Für die Anlieger sicherlich überraschend: Das Gros passiert die Knotenpunkte am Oberwinterer Yachthafen, an der Remagener Nordeinfahrt oder auch am Einmündungsbereich in sehr moderatem Tempo. Nur selten wurden Geschwindigkeiten von mehr als 60 Stundenkilometer gemessen.

Die B9 in Remagen wird täglich von rund 21.000 Kraftfahrzeugen befahren. Der Anteil des Schwerlastverkehr liegt bei rund vier Prozent.