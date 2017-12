REMAGEN. Nun sind es plötzlich vier Kandidaten: Nachdem es zunächst so schien, als sei die Kommunalpolitik in der Römerstadt im Winterschlaf, geht es nun Schlag auf Schlag.

. Die Bürgermeisterwahl in Remagen und die Aufstellung der Kandidaten nimmt noch vor Weihnachten mächtig Fahrt auf. Einstimmig hat der Remagener SPD-Stadtverbandsvorstand Sabine Junge am Freitagabend zur Kandidatin für die Bürgermeisterwahl vorgeschlagen. „Wir sind sehr froh, mit ihr eine politisch erfahrene und motivierte Kandidatin gefunden zu haben“, so der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Rolf Plewa. In einer Versammlung am 11. Januar soll sich Sabine Junge den Mitgliedern der SPD vorstellen.

Die 52-jährige Politikwissenschaftlerin lebt seit 25 Jahren in Oberwinter. Als Vorsitzende der dortigen Interessengemeinschaft organisiert sie den Adventsmarkt und das „Marktgeflüster“. In der SPD-Oberwinter ist sie seit Jahren für die Geschäftsführung zuständig und hat als Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat mitgearbeitet.

Nach ihrem Studium arbeitete Junge zehn Jahre als Referentin für Bundestagsabgeordnete, um nun seit mittlerweile sechzehn Jahren eine Führungsposition in einem Wirtschaftsunternehmen im Bereich Marketing und Kommunikation in Köln einzunehmen. „Sie ist es gewohnt, zielorientiert und präzise zu arbeiten, Mitarbeiter zu motivieren und zu fordern“, meinte SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Wießmann.

„Ich freue mich über das Votum des Vorstandes. Oberwinter ist zu meiner Heimat geworden und ich will sehr gerne dafür arbeiten, Remagen und seine Ortsteile in eine gute Zukunft zu führen. Natürlich habe ich meine Ideen, aber entscheidend ist für mich, erst einmal den Bürgern zuzuhören, um ihre Anliegen zu kennen und in eine gute Politik für Remagen umzusetzen“, sagte die Kandidatin nach ihrer Nominierung durch den Vorstand.

Unter www unser Remagen.de geht nächste Woche die Kandidatinnenseite online, kündigte Plewa an. „Dort können sich alle ein erstes Bild von mir machen“, so Junge. Sie ist nun die vierte Kandidatin in Remagen.

Wer Sabine Junge kennenlernen will, ist zudem eingeladen, am 14. Januar, um 16 Uhr, in das Oberwinterer Rathaus zu kommen Dort wird sich Sabine Junge den Remagenern vorstellen und steht zu Gesprächen zur Verfügung.

Junge ist nun der vierte Bewerber um den Posten des Remagener Bürgermeisters. Amtsinhaber Herbert Georgi (CDU) hatte bereits vor einem Jahr erklärt, nicht wieder kandidieren zu wollen. Erst vor wenigen Tagen hatte die CDU den Remagener Ortsvorsteher Walter Köbbing nominiert. Zuvor hatten die Grünen Björn Ingendahl aus Oedingen als Kandidaten präsentiert. Gestern nun warf auch Gereon Wickord als unabhängiger Bewerber seinen Hut in den Ring.