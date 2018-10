37 Passagiere mit Norovirus infiziert

Bonn. Ein Flusskreuzfahrtschiff auf dem Rhein ist an diesem Montag auf dem Weg nach Remagen in Quarantäne gesetzt worden. 37 Passagiere hatten sich mit dem Norovirus infiziert. Heute geht es in Richtung Bonn weiter.

Von Joshua Bung, 09.10.2018

Wie Dienstgruppenleiter Bernd Spoo aus Koblenz auf GA-Anfrage mitteilt, befand sich das Flusskreuzfahrtschiff, das im hessischen Rüdesheim gestartet war, gerade auf dem Weg nach Remagen, als es in Quarantäne gesetzt werden musste.

37 Passagiere hatten sich auf der Rheinfahrt mit dem Norovirus infiziert und durften die Kabinen nicht verlassen. "Mittlerweile sind es aber nur noch vier Personen, die unter Quarantäne stehen", sagt Spoo. An diesem Dienstag werde das Schiff seinen Weg über Bonn und Richtung Niederlande fortsetzen.

Es sei nicht bekannt, wo sich die Passagiere infiziert haben könnten. An diesem Dienstag werde die Kreisverwaltung Ahrweiler eine abschließende Untersuchung bei den vier erkrankten Passagieren durchführen, so Spoo.