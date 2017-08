Feuerwehr-Ausbildung

Simulierter Unfall: Die Wehrleute übten, was zu tun ist, wenn sich ein Auto überschlagen hat und auf dem Dach gelandet ist.

REMAGEN. Ein Auto hat sich bei einem Unfall überschlagen und liegt auf dem Dach - auf einem Betonklotz. Szenarien wie diese spielten Mitglieder der Feuerwehren Remagen und Rolandswerth bei einer Weiterbildung durch.

Moderne Fahrzeuge, starke Motoren und hohe Geschwindigkeiten sind Errungenschaften der modernen und technisierten Welt. Doch die hohe Mobilität fordert manchmal leider auch, bedingt durch schwere Verkehrsunfälle, ihre Opfer. Jede moderne Feuerwehr bereitet sich von der technischen Ausstattung her und in der Ausbildung auf die Unfallrettung vor. Nun wurde in Remagen anlässlich eines Ausbildungstages unter der Leitung von Ausbildungsleiter Carsten Delord genau dieses Thema intensiv vertieft.

Zusammen mit Kai Bandt, der sich zurzeit in der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Köln befindet, war es ihm gelungen, zwei externe Fachkräfte zu verpflichten: Klaus Schwahn, Ausbilder bei der Berufsfeuerwehr Köln, und Carsten Mortsiefer, Ausbilder bei der Flughafenfeuerwehr Köln-Bonn.

An drei Stationen wurden die 17 Teilnehmer der praktischen Fortbildung – Mitglieder der Feuerwehreinheiten Remagen und Rolandswerth – auf unterschiedliche Unfallsituationen vorbereitet. Diese beiden Feuerwehreinheiten waren die perfekten Adressaten der Schulung: Sie sind im Stadtgebiet Remagen primär für die technische Unfallhilfe zuständig und mit entsprechenden Geräten ausgestattet.

Einen ganzen Tag lang trainierten die hoch motivierten Teilnehmer an mehreren Stationen simulierte Unfallsituationen. So lag ein Auto, das sich überschlagen hatte, mit dem Dach auf einem Betonklotz, ein anderes Fahrzeug Auto war unter ein Hindernis geraten oder es war die schonende Rettung eines Verletzten aus einem Unfallwagen gefragt. Zum Abschluss bestätigten alle Teilnehmer den Organisatoren und Ausbildern übereinstimmend, dass sich eine Fortbildung in dieser Form lohnt und unbedingt wiederholt werden sollte.