Tierheim in Remagen

Preisträger Claus-Peter Krah (links) am Sonntagabend mit Moderator Martin Seidler auf der Bühne in Ingelheim.

Remagen. Claus-Peter Krah ist Vorsitzender des Tierheim-Vereins des Kreises Ahrweiler in Remagen - und seit Sonntag ein Preisträger: Er nahm in Ingelheim den Publikumspreis des SWR entgegen.

Ziehen sich andere, wenn sie zur Bühne gerufen werden das Jackett an, so zog Claus-Peter Krah es bei der „Ehrensache“-Gala des SWR in Ingelheim am Sonntagabend aus. Den Grund nannte er am Montag dem General-Anzeiger: „Auf dem Hemd ist das Logo des Tierheims Kreis Ahrweiler in Remagen, das sollte jeder sehen.“

Krah ist Vorsitzender des Tierheim-Vereins und hatte bei der „Ehrensache“ im Wettbewerb mit neun weiteren Kandidaten den Publikumspreis ergattert. Vom 4. bis zum 10. September hatten Rheinland-Pfälzer die Möglichkeit, per Internet abzustimmen. Dafür hatte das Remagener Tierheimteam kräftig die Werbetrommel gerührt.

Glückwünsche von Malu Dreyer

Mit Erfolg: Vor großem Publikum nahm Krah in der Live-Sendung die Trophäe von Moderator Martin Seidler entgegen. Glückwünsche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer folgten beim Finale auf der Bühne. Seidler hatte Krah bei der Vorstellung als „Motor des Tierschutzvereins“ präsentiert und dabei gleich nach dem „Schmiermittel“ für selbigen gefragt.

„Kohle“, sagte Krah. Geld sei das Allheilmittel für den Tierschutzverein, unterstrich er denn auch im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Aus einem Minus von 140.000 Euro vor noch drei Jahren seien mittlerweile schwarze Zahlen geworden. „Die Gehälter unserer Hauptamtlichen im Tierheim sind für 2018 gesichert“, so Krah.

Er betonte zudem, dass er im Gespräch mit den Bürgermeistern des Kreises Ahrweiler in Sachen Kosten für die im Tierheim abgegebenen Tiere und einer Beteiligung der Kommunen einen Ruck nach vorn erreicht habe.

Würdigung der Arbeit der Tierschützer

Die Verleihung des Ehrenamtspreises sah Krah als „Würdigung und Plattform für unsere Arbeit“ im Kreis Ahrweiler. Die Trophäe komme ins Büro des Tierheims, „damit sie jeder sehen kann“. Und feiern will Krah die Auszeichnung auch: Beim Helferfest am kommenden Sonntag, denn ohne das Engagement der Helfer „hätte es den Preis auch nicht gegeben“.

Auch ein Fernziel nannte Krah dem GA: „Wir wollen in den nächsten fünf Jahren ein neues Tierheim bauen. Da brauchen wir jeden Euro, denn das wird siebenstellig.“