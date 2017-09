Ehrenamt in Rheinland-Pfalz

Remagen. Claus-Peter Krah vom Tierheim in Remagen ist unter den Kandidaten der „Ehrensache“. Am Sonntag, 10. September, wird der Gewinner des landesweiten Wettbewerbs bekanntgegeben.

Wenn am Sonntag, 10. September, der diesjährige landesweite Ehrenamtstag in Ingelheim stattfindet, wird wieder der Publikumspreis der „Ehrensache“ des Südwest-Rundfunks verliehen. Zu den Kandidaten gehört Claus-Peter Krah aus Remagen. Rheinland-Pfälzer können von Montag, 4., bis Sonntag, 10. September, auf SWR.de/ehrensache ihre Stimme für ihren Kandidaten abgeben. Claus-Peter Krah wird am Mittwoch, 6. September, ab 18.45 Uhr in der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz vorgestellt.

„Ich habe Glück gehabt im Leben“, sagt Claus-Peter Krah von sich selbst. Seit 20 Jahren ist der Geschäftsmann ehrenamtlich tätig, um etwas von diesem Glück zurückzugeben. Früher leitete er Getränkemärkte und Tankstellen und hat nach deren Verkauf Zeit für sein Ehrenamt im Tierheim Remagen – mittlerweile ein Fulltime-Job. Früher hatte das Tierheim Schulden, es wurden kaum noch Tiere vermittelt. Dank Krahs Engagement ist nun sichergestellt, dass die Vierbeiner ein Leben lang dort bleiben können oder schnell vermittelt werden. Für die schwierigeren Fälle, die sogenannten „Schattenhunde“, die keiner haben will, hat sich Claus-Peter Krah etwas einfallen lassen: Statt bissige, aggressive Tiere einzuschläfern, werden mit Spenden Trainer finanziert, die auch die „Langzeitinsassen“ fit für das Haus- und Familienleben machen. Sogar eine Hundefriseurin nimmt sich ehrenamtlich der Vierbeiner an. Mit seinem Geschäftssinn verhalf Claus-Peter Krah schon vielen Tieren zu einem neuen Zuhause. So wie die Claus-Peter Krah engagieren sich rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Sie trainieren Jugendsportgruppen, besuchen Menschen im Altenheim, halten das kulturelle Leben eines Ortes durch ihren Einsatz aufrecht und vieles mehr.

Wer den Publikumspreis nach der Wahl im Internet überreicht bekommt, wird am 10. September beim Ehrenamtstag in Ingelheim verraten. Das SWR Fernsehen überträgt die Ehrung live zwischen 18.05 und 19.15 Uhr in der Sendung „SWR Ehrensache 2017“ von der Bühne auf dem Neuen Markt. Drei weitere Preise für herausragendes ehrenamtliches Engagement wählt eine Jury aus, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Modedesignerin Anja Gockel und Comedian Andreas Müller angehören. Diese werden in der Sendung vergeben. Ebenso der fünfte Preis, der „Sonderpreis der Ministerpräsidentin“, den Malu Dreyer überreicht. ⋌

