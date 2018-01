Kommunale Finanzen

REMAGEN. In der Römerstadt wurde 2017 ein Überschuss von mehr als drei Millionen Euro erwirtschaftet. Nun soll umgeschuldet werden. Das Ziel: Abbau der hohen Verbindlichkeiten.

Stadtkämmerer Adalbert Krämer und Bürgermeister Herbert Georgi strahlten. Kein Wunder, denn sie hatten für den Haupt- und Finanzausschuss gute Nachrichten im Gepäck: Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 3,23 Millionen Euro abgeschlossen. Krämer sprach von einem „historisch guten Jahr“.

Die ursprüngliche – konservativ gerechnete – Planung bei Aufstellung des Etats sah ein Plus von lediglich 100.000 Euro vor. Nun wurden mehr als drei Millionen daraus. Dass sich die in den vergangenen Jahren eher finanziell gebeutelte Römerstadt mehr und mehr auf die Sonnenseite zubewegt, liegt unter anderem an sprudelnden Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim kommunalen Anteil an der Einkommensteuer sowie einer sensiblen Ausgabepolitik.

Es gibt noch keinen Abschluss für den Ergebnishaushalt

Noch nicht vor liegt der Jahresabschluss für den sogenannten Ergebnishaushalt, da noch immer das vergangenen Haushaltsjahr betreffende Buchungen vorgenommen werden. Aber auch hier rechnet Stadtkämmerer Krämer mit einem guten Ergebnis.

Auswirkungen hat der gute Jahresabschluss auch auf die Gesamtverschuldung der Stadt, die bereits von 19,3 Millionen um 860 000 Euro auf 18,45 Millionen Euro abgesenkt werden konnte. Auf die Neuaufnahme von Krediten will die Kämmerei nach derzeitigem Stand – soweit dies möglich ist –, gänzlich verzichten.

Außerordentliche Tilgungen von Altkrediten sind kaum möglich, da Banken wenig Freude daran haben, hohe Geldbeträge zurück zu erhalten, deren Einlagerung alles andere als profitabel ist, sondern vielmehr Kosten bis hin zu Negativzinsen verursachen. Georgi und Krämer wollen nun Umschuldungsmöglichkeiten nutzen, um die Zinsbelastungen der Stadt weiter zu senken.