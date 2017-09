Weinfest am Rhein

REMAGEN. Remagen hat ein neues Weindreigestirn. Die Proklamation durch den Bürgermeister Herbert Georgi fand am Wochenende auf dem Marktplatz statt.

Von Christoph Lüttgen, 18.09.2017

Die Remagener Weinkönigin Dinah I. Seiny (Dinah I.) und deren Prinzessinnen Eva und Lena Selbach sind seit Samstag offiziell im Amt. Trotz des durchwachsenen Wetters waren zahlreiche Besucher ins Weindorf auf dem Marktplatz gekommen, um die Proklamation der neuen Majestät zu verfolgen.

Mit klingendem Spiel bildete das Musikkorps der Remagener Stadtsoldaten die Vorhut des königlichen Trosses. Das musikalische Geleit bildete nicht ohne Grund der Spielmannszug Rheinklänge, ist Dinah I. doch eine von ihnen. Auch in diesem Jahr genossen Königin und Prinzessinnen das Privileg, in einem von zwei Schimmeln gezogenen offenen Landauer vorzufahren. Auf der Bühne wurden sie bereits von Bürgermeister Herbert Georgi und Tourismuschef Marcel Möcking erwartet. Georgi bedankte sich bei den Besuchern, dass sie trotz des „mauen Wetters“ gekommen waren. Die Proklamation vollzog der Bürgermeister im Schnellverfahren, damit sich die jeder noch ein trockenes Plätzchen an den Weinständen suchen konnte.

Insignien der Macht

Als Insignien der Macht überreichte Georgi der neuen Weinkönigin und deren Prinzessinnen die mit einem Noblesse Rosé von der Ahr gefüllten Weinpokale. „Für mich und meine Prinzessinnen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir freuen uns, die Römerstadt, ein Jahr lang repräsentieren zu dürfen“, sagte die neue Majestät. Nachdem das Weindreigestirn die Besucher traditionell in Englisch, Französisch und Niederländisch begrüßt hatten, ergriff Rheinklängechef Hans Adolf Görres noch einmal das Wort.

Er verwies darauf, dass der neue Schellenbaum erstmals öffentlich im Einsatz war. „Einen großen Anteil daran hat Dinah, die an vorderster Front Spenden gesammelt hat“, bedankte sich Görres bei „seiner“ Weinkönigin. Anschließend freute er sich ebenso wie der zweite Vorsitzende Peter Burghardt auf den Ehrentanz. Während die beiden die Prinzessinnen aufs Parkett führten, durfte Herbert Georgi mit Dinah I. zu Willi Ostermanns „Einmal am Rhein“ den obligatorischen Walzer tanzen. Auch in diesem Jahr galt es zudem zwei Jubilarinnen zu ehren. So überreichte Marcel Möcking Petra Dzamov und Heike Strang, die vor 40 und 30 Jahren die Remagener Krone trugen, Blumen.

Mit dem Bürgerschoppen am Montag wird das Finale des 68. Weinfestes eingeläutet. Die musikalische Begleitung übernimmt ab 18 Uhr das Duo „Achim & Michael“, bevor um 21.45 Uhr ein Höhenfeuerwerk den krönenden Abschluss bilden wird.