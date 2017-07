Unfall auf Bundesstraße

REMAGEN. In Remagen kam es am frühen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 9.

Am frühen Nachmittag ist es in Remagen auf der B9 zu einem schweren Unfall gekommen. Die Bundesstraße wurde im Bereich des Hochverteilers vorübergehend zur Landung des Rettungshubschraubers in beide Richtungen gesperrt. Der in Richtung Bad Breisig fahrende Motorradfahrer war ohne Fremdeinwirkung gegen die Leitplanke geprallt. Er wurde schwer verletzt. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.