Kirche in Remagen

REMAGEN. Pater Bartholomé zelebrierte mit der Reliquie des Heiligen Apollinaris einen Gottesdienst für Patienten.

Von mm, 30.07.2017

Nach dem Auftakt der Apollinaris-Wallfahrt (der GA berichtete), kam Pater Bartholomé, Leiter der Glaubensgemeinschaft der gekreuzigten und auferstandenen Liebe, in die Kapelle des Krankenhauses Maria Stern in Remagen, um den Mitarbeitern und Patienten mit der Kopfbüste des Heiligen Apollinaris den Segen zu bringen. Seit mehr als 700 Jahren erfolgt die Verehrung der Reliquie, die sich in einer silbernen Kopfbüste befindet und für die Wallfahrt aus ihrem Steinsarkophag in der Krypta der Apollinariskirche entnommen wird.

Die Wallfahrt steht unter dem Leitgedanken „Was er euch sagt, das tut“. Mit diesen Worten aus dem Johannes-Evangelium wird auf das 100-jährige Bestehen der Marienerscheinungen in Fatima hingewiesen. Mit den Ordensschwestern, Mitarbeitern und Patienten feierte Pater Bartholomé die Messe. Bezugnehmend auf das Johannes-Evangelium sagte er in seiner Ansprache: „Wir sind aufgerufen, das Wort Gottes zu hören, zu begreifen und an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Den Segen Gottes, den wir heute durch das Haupt des Heiligen Apollinaris empfangen, erhalten wir stellvertretend für alle Ordensschwestern, Mitarbeiter und Patienten hier in Maria Stern.“

Zum Abschluss der Messfeier erhielt jeder Gläubige durch das angedeutete Aufsetzen des Hauptes den Segen des Heiligen Apollinaris – ein Brauch, der den Gläubigen auch bei dieser elften Wallfahrt einen geistlichen Impuls geben soll. Pater Bartholomé und die Ordensschwestern in Maria Stern waren sich einig, die Tradition des Wallfahrts-Gottesdienstes in der Krankenhauskapelle auch in den kommenden Jahren weiterzuführen.